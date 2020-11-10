Лос-Анджелес, США, , 01:48 — REGNUM Джонни Депп получит $10 млн за съёмки в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3» несмотря на то, что он покинул проект по просьбе Warner Bros. Об этом 9 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По имеющейся у издания информации, актёр успел сняться только в одной сцене фильма, однако кинокомпания будет обязана выплатить ему эту сумму из-за условий контракта. Согласно им, Warner Bros. обязалась выплатить Деппу полную сумму гонорара даже в том случае, если картина не выйдет на экраны или роль актёра будет подвергнута изменениям. Автор статьи отметил, что заключение подобных контрактов — это обычная практика в случае голливудских звёзд первой величины.

Ранее Джонни Депп сообщил, что Warner Bros. попросила его покинуть проект третьего фильма франшизы, и что он отнесся к просьбе компании с уважением. Это произошло после того, как актёр проиграл судебный процесс против британской газеты The Sun, которая в публикации назвала его «мужем-садистом». Стоит отметить, что после заявления Деппа многие пользователи соцсетей выступили в его поддержку.

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