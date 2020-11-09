Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM Главой свердловского отделения Союза театральных деятелей стала министр культуры региона Светлана Учайкина. Информация размещена на официальном портале отделения.

Учайкину избрали руководительницей на IX отчётно-выборной конференции. Ещё один чиновник, вице-губернатор Павел Креков, избран членом правления отделения.

Место руководителя регионального отделения пустовало после смерти предыдущего главы, директора Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаила Сафронова.

Как сообщало ИА REGNUM, Сафронов скоропостижно скончался в Москве в возрасте 70 лет.

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