Волгоград, , 13:54 — REGNUM «Поезд Победы» прибыл 9 ноября на железнодорожный вокзал «Волгоград I». В семи вагонах расположена уникальная выставка, посетителям на входе выдают маски и перчатки, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Состав-инсталляция уже проехал через 13 городов, где в 1941—1945 годах проходила линия фронта. В вагонах установлены 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов, используется анимированная и трёхмерная графика, видео‑ и фотохроника времён Великой Отечественной войны, а также реальные предметы и вещи военного периода. По задумке авторов экспозиции всё это сделало из поезда «машину времени». В каждом вагоне по рекомендации Роспотребнадзора установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха, посетителям выдают маски и перчатки, измеряют температуру.

Вторая часть единственной в мире выставки в движущемся составе пройдёт по транссибирской магистрали на Дальний Восток.