Ванкувер, Канада, , 12:51 — REGNUM Супергеройский сериал «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли начнут снимать уже в январе 2021 года. Об этом 9 ноября сообщает портал ComicBook.

Ожидается, что съёмки сериала пройдут с 18 января по 15 июня 2021 года. Рабочее название проекта — The Scriptures.

Напомним, Миротворец — это персонаж будущего фильма «Отряд самоубийц» от режиссёра Джеймса Гана. Премьера картины ожидается 6 августа 2021 года.

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