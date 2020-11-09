Москва, , 12:02 — REGNUM Похороны писателя-сатирика Михаила Жванецкого пройдут сегодня, 9 ноября, в Москве без официальной церемонии прощания. Об этом сообщил представитель сатирика Олег Сташкевич.

«Мероприятие полностью закрытое. Причина банальна — из-за угрозы распространения коронавируса нельзя собираться вместе большому количеству людей», — цитирует его KP.

По данным издания, Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой народной артисткой СССР Галиной Волчек. Траурная церемония начнется в 12:00 мск. Кладбище будет закрыто для посещения до 16:00.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Жванецкий умер 6 ноября в Москве в возрасте 86 лет. В октябре он объявил, что покидает сцену.

Президент России Владимир Путин, вспоминая сатирика, назвал его «одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером». Его, как отметил Путин, любили и в России, и в других странах.

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