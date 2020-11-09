Мадрид, , 10:11 — REGNUM Крупное книжное испанское издательство Gigamesh отказалось от публикации романов Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени». Об этом сообщила пресс-служба издательства.

«Несмотря на то, что нам очень жаль, мы не сможем продолжать публиковать «Песнь льда и пламени», потому что агент [писателя] требует от нас слишком много [финансовых отчислений за право публикации]», — отмечается в заявлении.

По словам представителей издательства, есть риски, которые они не могут взять на себя.

Пользователи социальных сетей допустили, что соответствующее решение связано с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Цикл «Песнь льда и пламени» начал публиковаться Джорджем Мартином в 1996 году и сразу же завоевал популярность. В 2011 году телекомпания HBO запустила сериал «Игра престолов», давший начало второй волне популярности циклу романов.