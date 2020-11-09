Москва, , 10:00 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с днём рождения. Ей исполняется 91 год, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что главный секрет творческого долголетия Пахмутовой — увлечённость любимым делом и огромное уважение к людям.

«Вы выдающийся представитель отечественной культуры, великий труженик и бесконечно талантливый человек», — отметил Путин и пожелал Пахмутовой здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, композитор Александра Пахмутова может стать почётным гражданином Волгоградской области.

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