Лондон, , 09:37 — REGNUM Netflix пришлось вновь «заморозить» съёмки второго сезона «Ведьмака» из-за пандемии коронавируса. Об этом 8 ноября сообщило издание Eurogamer.

Известно, что коронавирусом заразились четыре члена съёмочной команды — Netflix пришлось изолировать вех участников процесса для проведения дополнительных тестов. Однако у ведущих актёров проекта следы заражения обнаружены не были.

Напомним, «Ведьмак» — это популярный фэнтези-сериал, снятый по мотивам одноимённого книжного цикла польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль в шоу исполняет британский актёр Генри Кавилл.

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