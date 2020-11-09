Чебоксары, , 09:13 — REGNUM В Чувашии сегодня, 9 ноября, школьники вернулись к учёбе после плановых каникул. Уроки проводятся в очном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на планёрке в правительстве вице-премьер — глава минобразования Алла Салаева.

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По её словам, в связи с возобновлением учёбы проводится ежедневный мониторинг, «исходя из того, что происходит в школе». Если заболевают ребёнок или педагог, то будет «сразу привлекаться минздрав и управление Роспотребнадзора», выдаётся предписание в части дальнейших действий. Заболевшие дети будут переводиться на индивидуальный режим обучения.

«Вопросы, которые задаются в соцсетях, больше связаны с переживаниями родителей, так как работа началась в плановом порядке, в очном режиме», — сказал Алла Салаева.

Было отмечено, что во время каникул было проведено «дополнительное обучение» с директорами школ в части санитарно-эпидемиологических требований.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что «сами школы должны в упреждающем порядке информировать родителей, как будет организован процесс».

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 ноября выявлено 14 505 учащихся с признаками острых респираторных инфекций. Это составляет «10,2% от общего числа посещающих школы», в том числе заболевание COVID-19 подтверждено у 108 детей. С начала каникул заражение коронавирусом подтверждено у 19 школьников.