Пекин, , 06:49 — REGNUM Национальная компания Пекинской оперы проведет в Китае представление по случаю 100-летия знаменитого исполнителя Пекинской оперы Ли Цзиньцюаня, сообщает агентство Синьхуа.

Юбилейное мероприятие пройдёт в Театре Мэй Ланьфана 21 ноября текущего года. Зрители смогут насладиться знаменитыми классическими работами мастера, а также работами его учеников и других артистов. Любители Пекинской оперы также смогут посмотреть представление онлайн.

Пекинская опера насчитывают более чем 200 лет истории и входит в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО с 2010 года. Она соединяет различные формы искусства, включая пение, декламирование, исполнение и военные искусства.