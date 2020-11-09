Пекин, , 04:12 — REGNUM Военная драма «Жертва» продолжила удерживать лидерство по кассовым сборам в Китае, заработав почти 38,93 млн юаней (порядка $6,15 млн) за 7 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Общие кассовые сборы «Жертвы» с момента релиза фильма 23 октября в кинотеатрах страны, достигли 857 млн юаней, если верить данным китайской платформы киноданных. Действие фильма режиссера Гуань Ху разворачивается во времена Корейской войны (1950−1953). Также Гуань снял еще один военный хит этого года — драму «Восемь сотен».

Криминальный фильм «Назад на пристань» занял второе место по сборам, собрав около 18,11 млн юаней за второй день показа 7 ноября. Действие фильма строится вокруг молодого человека, который стал участником происшествия, вынудившего его покинуть родной город, но вернуться годы спустя в попытке исправить ошибки тех лет.

На третьем месте расположился комедийный фильм «Я и моя родина», который собрал почти 14,06 млн юаней за 7 ноября.