Париж, , 11:12 — REGNUM Американская компания Netflix запустит телеканал Direct во Франции в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Netflix.

Netflix является создателем одноимённой платформы потокового вещания видео, однако в компании решили попробовать свои силы в формате обычных телеканалов. Телеканал от Netflix получит название Direct, компания развернёт его на большей части Франции до конца ноября.

В эфире Netflix Direct будут транслироваться фильмы и телешоу, выбранные из актуальной библиотеки контента Netflix. В компании отметили, что во Франции традиционное телевидение остаётся достаточно популярным, поэтому для тестирования телеканала Direct была выбрана именно эта страна.

Доступ к телеканалу можно будет получить через интернет-портал Netflix в браузере. В случае популярности этого проекта подобные телеканалы могут быть запущены и в других странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Netflix заявили, что число платных подписчиков сервиса потокового видео компании превысило 195 млн.