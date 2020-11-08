Москва, , 09:04 — REGNUM Музыкальный продюсер Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра» в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Меладзе сообщил, что состав музыкальной группы обновился на две трети. В группе осталась Ульяна Синецкая, новыми участницами коллектива стали Ксения Попова и София Тарасова.

Новые исполнительницы ранее принимали участие в музыкальных конкурсах. Попова участвовала в проекте «X-Factor», а Тарасова — в конкурсе «Детское Евровидение-2013».

Первый состав музыкальной группы «ВИА Гра» был сформирован в 2000 году. В разные составы коллектива входило более 20 участниц, включая Веру Брежневу, Анну Седокову и Светлану Лободу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Константин Меладзе рассказал, что рассматривает группу «ВИА Гра» как театральную труппу с меняющимся составом.