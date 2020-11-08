Лондон, , 08:15 — REGNUM Производство сериала «Ведьмак» временно остановлено из-за выявления нескольких случаев заражения новой коронавирусной инфекцией у членов съёмочной команды. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Съёмки телесериала велись в студии Arborfield Studios, расположенной к западу от Лондона. Положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию были получены у четырёх членов съёмочной группы.

Члены съёмочной группы с положительными тестами были изолированы от остальной команды. После проведения дополнительных проверок в Netflix примут решение о возобновлении производства.

Первый сезон телесериала «Ведьмак» по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел на платформе Netflix в декабре 2019 года. Премьера второго сезона ожидается в начале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре исполнитель главной роли в сериале «Ведьмак» актёр Генри Кавилл заявил о переносе съёмок в павильоны из-за ужесточения карантинных мер в Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Генри Кавилл сообщил о приостановке натурных съёмок сериала «Ведьмак»