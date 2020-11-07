7 ноября 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 21:14 — REGNUM На Красной площади в Москве в день 79-летия военного парада, прошедшего в 1941 году, заработал Музей инсталляций под открытым небом, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Экспозиция из 38 экспонатов будет доступна для посещения с 7 по 8 ноября.

Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки мэрия Москвы решила отказаться от проведения традиционного парада на Красной площади, который проводился ежегодно с 2005 года.

Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вместо торжественного марша на Красной площади разместили военную технику: бронеавтомобили ФАИ-М, БА-10 и БА-64, боевая машина БМ-13, противотанковые пушки 45-мм, ЗИС-2, ЗИС-3, танки Т-60, Т-70, Т-34, самоходная установка СУ-100. На объемных инсталляциях воссоздали картины из жизни города, мобилизации и работы москвичей на оборону столицы, а также военных действий под Москвой. Посетителей выставки просят соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 7 ноября 1941 года военный парад на Красной площади прошел в разгар битвы за Москву и был приурочен к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Тогда участники парада с Красной площади отправлялись прямо на фронт.