Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Премьера фэнтезийного фильма «Фантастические твари и где они обитают 3» состоится летом 2022 года, заявили в работающей над фильмом кинокомпании Warner Bros. Об этом сообщает журнал Variety.

В Warner Bros. подтвердили перенос даты премьеры фильма после того, как проект покинул актёр Джонни Депп, который должен был исполнить роль Геллерта Грин-де-Вальда. Актёр отметил, что отказался от участия в фильме по инициативе Warner Bros. Ранее в Warner Bros. планировали провести премьеру «Фантастических тварей 3» 12 ноября 2021 года.

«Работа над «Фантастическими тварями 3» продолжается, роль Геллерта Грин-де-Вальда исполнит другой актёр. Премьера фильма в кинотеатрах по всему миру состоится летом 2022 года», — заявил представитель кинокомпании.

Кинотрилогия «Фантастические твари» является приквелом серии фильмов о Гарри Поттере. Третий фильм этой серии снимает режиссёр Дэвид Йейтс по сценарию писательницы Джоан Роулинг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре кинокомпания Warner Bros. возобновила съёмки фильма «Фантастические твари 3», приостановленные из-за введённых ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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