Лондон, , 08:33 — REGNUM Съёмочная команда второго сезона телесериала «Ведьмак» вынуждена приостановить натурные съёмки в Йоркшире из-за ужесточения карантинных мер в Великобритании. Об этом сообщил исполнитель главной роли в сериале актёр Генри Кавилл на своей странице в социальной сети Instagram.

Исполнитель роли ведьмака Геральта из Ривии рассказал, что съёмки сериала продолжатся в павильонах на юге Великобритании.

«Спасибо, что приняли всех нас при съёмках второго сезона «Ведьмака». Надеюсь, что я скоро вернусь к вашим холмам, долинам и сопкам», — отметил Кавилл.

Первый сезон телесериала «Ведьмак» по мотивам цикла книг польского писателя Анджея Сапковского вышел на потоковой платформе Netflix в декабре 2019 года. Выход второго сезона ожидается в начале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении общенационального карантина с 5 ноября по 2 декабря.

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