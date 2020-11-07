Тегеран, , 10:44 — REGNUM Иранский фильм «Могильщик» режиссера Казема Моллаи признан лучшим фильмом на кинофестивалях США и Таиланда. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 ноября.

«Могильщик» считается вторым полнометражным фильмом Казема Моллаи после его другой кинематографической работы под названием «Упал», удостоившимся награды американской академии кино и признанным в качестве лучшего фильма, представленного на иностранном языке.

Согласно имеющимся данным, премьера фильма также состоялась на шестом Международном кинофестивале в Таиланде, по итогам которого режиссёр завоевал престижную награду за показ лучшего фильма современности.

В фильме снялись такие актеры, как Мехравех Шарифиния, Бенуш Бахтияри, Гоар Хейрандиш и Вишка Асаеш. Также в фильме принимали участие Реза Бехбуди, Сиаваш Черагипур, Махмуд Назар-Алиян, Ядолла Шадемани, Мехди Хоссейн и Хасан Маджуни.