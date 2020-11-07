Тегеран, , 10:55 — REGNUM 6 ноября посол Ирана в Испании Хасан Кашкави заявил, что между двумя странами существует множество точек соприкосновения для осуществления плодотворного культурного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал это замечание во время церемонии представления Мохаммеда Мехди Ахмади в качестве нового культурного атташе Ирана в Мадриде. Кашкави отметил, что благодаря наличию культурно-цивилизационной общности между двумя странами существует огромный потенциал для активизации культурного диалога.

По его словам, в центре внимания культурного ведомства посольства должно стоять знакомство народов двух стран через сферы кино, театра и музыки, а также посредством изучения персидского и испанского языков.

Ахмади, в свою очередь, заявил в ходе церемонии, что лучшим способом познакомить две страны друг с другом является совместное взаимодействие в различных сферах, а также расширение туризма.