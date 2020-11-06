Лос-Анджелес, США, , 22:54 — REGNUM Премьеру третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают» отложили на 2022 год. Об этом 6 оября сообщил портал Screen Rant.

Ранее в премьерном кадендаре Warner Bros. дата релиза фильма была установлена на 12 ноября 2021 года. Стоит отметить, что кинокомпания пока не назвала новую точную дату премьеры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джонни Депп отказался от роли Геллерта Грин-де-Вальда, которую он должен был исполнить в третьем фильме франшизы. Актёр отметил, что сделал это по просьбе Warner Bros.

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