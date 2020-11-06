Лондон, , 22:47 — REGNUM В сеть выложили фотографию, на которой звезда сериала «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн запечатлён с бородой. Изображение было опубликовано 6 ноября на портале Cinema Blend.

Поклонники шоу сразу же предположили, что актёр готовится к съёмкам первого полнометражного фильма про приключения бывшего шерифа и лидера команды выживших Рика Граймса. В пользу этой теории говорит тот факт, что в эпизоде «Ходячих мертвецов», который стал для персонажа Линкольна последним, Граймс также был показан с бородой.

Напомним, в июле 2020 года исполнительный продюсер «Ходячих мервтвецов» и сооснователь компании Skybound EntertainmentДэвид Альперт заявил, что проект первого полнометражного фильма про приключения Рика Граймса продвигается полным ходом. Он отметил, что когда текущая ситуация в киноиндустрии нормализуется, поклонники узнают больше об этой картине.

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