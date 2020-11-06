Лос-Анджелес, США, , 21:45 — REGNUM Фильм режиссёра Стивена Брилла «Хэллоуин Хьюби» с Адамом Сэндлером стал одним из самых популярных фильмов Netflix 2020 года в США. Об этом 6 ноября сообщил журнал Variety.

Потоковый сервис сообщил, что единственной картиной, опередившей комедию Брилла, стала польская лента «365 дней». Портал Screen Rant отметил, что «Хэллоуин Хьюби» не получил особо восторженных отзывов от критиков и зрителей, однако при этмо фильм пользуется «огромной популярностью», как и другие проекты Сэндлера.

Напомним, премьера «Хэллоуина Хьюби» на Netflix состоялась 7 октября 2020 года. Сюжет фильма рассказывает о жителе маленького города США по имени Хьюби (Сэндлер), который очень любит Хэллоуин. Местные жители считают его чудаком, однако когда городок сталкивается с серьёзными проблемами, оказывается, что справиться с ними может только Хьюби.

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