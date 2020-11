Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Популярная группа System of a Down впервые за 15 лет выпустила новые музыкальные композиции. Клип на одну из них был опубликован 6 ноября на YouTube-канале музыкального коллектива.

Одна из песен получила название «Protect The Land», другая — «Genocidal Humanoidz», обе они посвящены ситуации военного конфликта в Нагорном Карабахе. Издание Comicbook отметило, что большинство поклонников музыкального коллектива были уверены в том, что они больше никогда не услышат новые песни System of a Down из-за разногласий, которые в последние годы демонстрировали участники группы.

«Мы, как System of a Down, только что выпустили новую музыку впервые за 15 лет», — написали музыканты на официальной Twitter-странице группы, добавив, что сейчас все четверо участников должны «должны сказать что-то чрезвычайно важное единым голосом».

https://twitter.com/systemofadown/status/1324579496893186048

Напомним, последний студийный альбом System of a Down выпустила в 2005 году, он получил название Hypnotize. В 2006 году музыкальный коллектив выпустил сингл Lonely Day. Текущий состав группы: Серж Танкян, Дарон Малакян, Шаварш Одаджян и Джон Долмаян.