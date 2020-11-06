Лондон, , 21:05 — REGNUM В Великобритании на 94-м году ушёл из жизни актёр Джеффри Палмер. Об этом 6 ноября сообщил сайт телеканала BBC.

Наибольную известность он получил в качестве актёра комедийного сериала «Пока идёт время», его партнёром в этом шоу выступала Джуди Денч. Палмер также снялся в таких сериалах, как «Башни Фолти», «Доктор Кто» и фильме «бондианы» «Завтра не умрёт никогда». Официальный аккаунт сериала «Доктор Кто» сообщил о смерти актёра, напомнив, в каких известных эпизодах он снялся.

https://twitter.com/bbcdoctorwho/status/1324709303870246912

Джеффри Палмер родился 4 июня 1927 года. В период Второй мировой войны он учился в школе, а уже после её окончания служил в Королевской морской пехоте Великобритании. Его первой работой в кино и на телевидении стала роль в сериале «Армейская игра», который выходил в период с 19 июня 1957 года по 20 июня 1961. За свою карьеру Палмер поучаствовал в реализации множества проектов британских фильмов и сериалов.

Читайте ранее в этом сюжете: В США скончался бывший участник рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли