Москва, , 15:51 — REGNUM 6-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) состоится в Москве с 19 по 29 ноября. Как сообщают организаторы фестиваля — фонд поддержки и развития еврейского кино «Арк Фаундейшн» — впервые киносмотр пройдет в гибридном офлайн‑ и онлайн-формате. Фестиваль традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A-сессии с создателями фильмов. Площадками «живых» сеансов станут киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «Иллюзион». Онлайн-показы пройдут на новой платформе zerem.tv и будут бесплатными для всех желающих. Также в 2020 году фестиваль впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Жюри 6-го Московского еврейского кинофестиваля возглавит российский кинорежиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов. Именно он является создателем формата скринлайф, переживающего настоящий бум в 2020 году. В честь создателя десятков фильмов в этом формате дизайн фестиваля в этом году будет выполнен с использованием элементов скринлайфа — когда действие разворачивается на экранах гаджетов: ноутбуков или мобильных устройств.

«Для меня большая честь, что скринлайф стал форматом и стилистическим решением для проведения Еврейского кинофестиваля в этом турбулентном году — когда мы все окончательно переместились в цифровое, виртуальное пространство — мир экранов наших гаджетов, — заявил Бекмамбетов. — Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы».

По итогам фестиваля жюри определит победителей в следующих категориях «Лучший фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм», «Приз жюри». Также по традиции будут вручены специальные награды: почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России» и приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему».

6-й Московский еврейский фестиваль представит широкой публике лучшие художественные и документальные картины, осмысливающие вопросы гендерного равенства и прав как женщин, так и мужчин; конфликт ортодоксальных слоев и быстро развивающегося глобального мира; по-новому исследующие исторические события еврейского народа и отдельных ярких личностей; современные проблемы идентичности и объединения евреев.

Куратором программы художественного кино в 2020 году стал кинокритик Егор Беликов, сформировавший программу основного конкурса 6-го МЕКФ.

«Программу этого фестиваля я составлял, размышляя над тем, как сильно поиск еврейской национальной идентичности пересекается с личностным поиском каждого человека, — отметил он. — Я искал такие фильмы, которые бы переопределяли средствами киноязыка место личности, которая всегда оказывается под мощным разрушительным влиянием эпохальных сдвигов — особенно сегодня, когда эти сдвиги происходят как-то слишком быстро и часто. Не хочется, конечно, говорить трюизмами, но фильмы из программы 6-го МЕКФ — о духе времени. Даже исторические картины в игровой программе, как мне кажется, больше говорят о современности — не забывая при этом, разумеется, о традиции еврейского кино, которое тоже гиперактивно развивается».

В основном конкурсе 6-го МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США, в том числе будет показана лента «Оставшиеся», которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке»; картина «Миньян», участвовавшая в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля — 2020; фильм «Меня зовут Сара», спродюсированный фондом Стивена Спилберга «Шоа», фильмы «Молодые «полакас» бразильского режиссера Алекса Леви-Хеллера, «Оставшиеся» Барнабаша Тота (Венгрия), «Фрау Штерн» Анатола Шустера (Германия) и Шалом Тайвань» Уолтера Тейблума (Аргентина).

Кроме того, зрителей ждет насыщенная программа документального кино из Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Дании, Румынии и Австралии. Фильмы основного конкурса и конкурса документального полнометражного кино будут продемонстрированы в кинотеатре только по одному разу. При этом все остальные картины программы фестиваля будут доступны для просмотра онлайн на сайте zetem. tv в течение фестивальной недели с 21 по 29 ноября.

«Провести фестиваль в таком виде — определенный вызов для всей нашей команды. Однако, нужно понимать, что другого выхода на сегодняшний день попросту не существует. Уверен, что, несмотря на все ограничения, программа этого года не стала менее насыщенной, а наши зрители смогут получить удовольствие не только от живого просмотра фильма в кинотеатре, но и насладиться удобствами новых онлайн-форматов у себя дома», — отметил генеральный продюсер 6-го Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов.

«Московский еврейский кинофестиваль — это, безусловно, радостное событие, свидетельствующее о том, что творческая и культурная жизнь не стоит на месте. Интересно, что молодой оргкомитет нашёл вдохновение в нашей новой онлайн реальности и сделал главной образной темой этого фестиваля художественный язык «скринлайф». Программа МЕКФ, как всегда разнообразна, темы некоторых картин двойственны и полемичны, а есть настоящие шедевры, которые не оставят равнодушным даже самого притязательного зрителя. Очень важно смотреть кино не только ради развлечения, но и для того, чтобы познавать, исследовать, задавать вопросы и находить ответы. Уверен, что проведение фестиваля и в таком непривычном формате — при помощи онлайн трансляций — это позитивный опыт, который позволит значительно расширить аудиторию проекта», — заявил президент ФЕОР Александр Борода.

В 2019 году МЕКФ отметил пятилетие. За пять лет своего существования фестиваль из локального смотра еврейского кино превратился в крупное культурное городское событие и собрал на своих площадках (киноцентр «Октябрь», ЦДК, Еврейский музей и центр толерантности, кинозал ГУМ, кинотеатры сети «Москино») в совокупности около 20 000 зрителей. Было показано свыше 200 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике.