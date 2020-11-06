Москва, 6 ноября 2020, 15:51 — REGNUM 6-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) состоится в Москве с 19 по 29 ноября. Как сообщают организаторы фестиваля — фонд поддержки и развития еврейского кино «Арк Фаундейшн» — впервые киносмотр пройдет в гибридном офлайн‑ и онлайн-формате. Фестиваль традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A-сессии с создателями фильмов. Площадками «живых» сеансов станут киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «Иллюзион». Онлайн-показы пройдут на новой платформе zerem.tv и будут бесплатными для всех желающих. Также в 2020 году фестиваль впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Жюри 6-го Московского еврейского кинофестиваля возглавит российский кинорежиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов. Именно он является создателем формата скринлайф, переживающего настоящий бум в 2020 году. В честь создателя десятков фильмов в этом формате дизайн фестиваля в этом году будет выполнен с использованием элементов скринлайфа — когда действие разворачивается на экранах гаджетов: ноутбуков или мобильных устройств.
По итогам фестиваля жюри определит победителей в следующих категориях «Лучший фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм», «Приз жюри». Также по традиции будут вручены специальные награды: почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России» и приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему».
6-й Московский еврейский фестиваль представит широкой публике лучшие художественные и документальные картины, осмысливающие вопросы гендерного равенства и прав как женщин, так и мужчин; конфликт ортодоксальных слоев и быстро развивающегося глобального мира; по-новому исследующие исторические события еврейского народа и отдельных ярких личностей; современные проблемы идентичности и объединения евреев.
Куратором программы художественного кино в 2020 году стал кинокритик Егор Беликов, сформировавший программу основного конкурса 6-го МЕКФ.
В основном конкурсе 6-го МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США, в том числе будет показана лента «Оставшиеся», которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке»; картина «Миньян», участвовавшая в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля — 2020; фильм «Меня зовут Сара», спродюсированный фондом Стивена Спилберга «Шоа», фильмы «Молодые «полакас» бразильского режиссера Алекса Леви-Хеллера, «Оставшиеся» Барнабаша Тота (Венгрия), «Фрау Штерн» Анатола Шустера (Германия) и Шалом Тайвань» Уолтера Тейблума (Аргентина).
Кроме того, зрителей ждет насыщенная программа документального кино из Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Дании, Румынии и Австралии. Фильмы основного конкурса и конкурса документального полнометражного кино будут продемонстрированы в кинотеатре только по одному разу. При этом все остальные картины программы фестиваля будут доступны для просмотра онлайн на сайте zetem. tv в течение фестивальной недели с 21 по 29 ноября.
В 2019 году МЕКФ отметил пятилетие. За пять лет своего существования фестиваль из локального смотра еврейского кино превратился в крупное культурное городское событие и собрал на своих площадках (киноцентр «Октябрь», ЦДК, Еврейский музей и центр толерантности, кинозал ГУМ, кинотеатры сети «Москино») в совокупности около 20 000 зрителей. Было показано свыше 200 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике.