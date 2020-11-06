6 Ноября
 
16:41

Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказал свои мысли по поводу кончины Михаила Жванецкого.

https://www.facebook.com/mironov.online/posts/3194212317347081

16:29

Михаил Жванецкий. (сс) Svklimkin

15:59

Михаил Жванецкий неоднократно посещал Барнаул (Алтайский край). В интервью он как-то признался, что проникся самыми светлыми чувствами к барнаульцам и городу в целом.

Творчество Жванецкого — реально и жизненно, в его рассказах практически каждый узнает себя или знакомых.

15:57

Ушёл из жизни Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий. В начале октября писатель-сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.