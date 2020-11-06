6 Ноября
16:41
Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказал свои мысли по поводу кончины Михаила Жванецкого.
https://www.facebook.com/mironov.online/posts/3194212317347081
16:29
15:59
Михаил Жванецкий неоднократно посещал Барнаул (Алтайский край). В интервью он как-то признался, что проникся самыми светлыми чувствами к барнаульцам и городу в целом.
Творчество Жванецкого — реально и жизненно, в его рассказах практически каждый узнает себя или знакомых.
15:57
Ушёл из жизни Михаил Жванецкий
Умер Михаил Жванецкий. В начале октября писатель-сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.