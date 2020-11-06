Михаил Жванецкий неоднократно посещал Барнаул (Алтайский край). В интервью он как-то признался, что проникся самыми светлыми чувствами к барнаульцам и городу в целом.

Творчество Жванецкого — реально и жизненно, в его рассказах практически каждый узнает себя или знакомых.