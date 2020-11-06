Москва, , 15:36 — REGNUM На 87-м году жизни скончался сатирик Михаил Жванецкий, сообщает 6 ноября «Дождь» со ссылкой на его близких друзей.

В начале октября сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня Жванецкий признался, что в последнее время его здоровье ухудшилось.

«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!» — написал тогда он.

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