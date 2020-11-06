Калуга, , 13:15 — REGNUM Гастрономическим атрибутом Всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021» станет уникальное русское лакомство — калужское тесто.

Калужское тесто Пресс-служба правительства Калужской области

История возникновения десерта нигде не описана, а сам старинный гастрономический рецепт приготовления калужского теста был возрожден в регионе не так давно. За основу был взят процесс приготовления теста, описанный в 20-х годах прошлого века в одной из кулинарных книг Ивана Сомова.

Калужское тесто — лакомство, чрезвычайно популярное в России в XVIII—XIX веках. Владимир Иванович Даль в своем словаре разъяснял: «Соложеное тесто едят и сырое, и калужское славится».

По вкусу калужское тесто невозможно сравнить ни с одним из знакомых десертов. Это терпкий вкус ржаных сухарей в сочетании с медовой сладостью и пряностями — имбирем и корицей.

Сейчас калужское тесто можно попробовать на тематических театрализованных представлениях, организуемых в туристических кафе. Это музейное пряничное заведение «Калужское тесто» у краеведческого музея и Кафе-музей русской еды «Русские традиции».

Сувенирные варианты калужского теста выпускает Калужский хлебокомбинат. Лакомство можно увидеть и приобрести в сувенирных лавках в больших подарочных коробках или в небольших продолговатых упаковках с ракетой на картинке.

Изобилие калужского теста ожидает калужан и гостей Новогодней столицы России 2021 на гастрономическом фестивале, открытие которого запланировано 27 декабря на Театральной площади.

Напомним, 7 января 2020 года Калуга приняла у Рязани хрустальную снежинку — символ новогодней столицы. С этого момента шла комплексная работа по подготовке к мероприятию — традиционно отметить народный праздник в новогодней столице едут со всей страны. Почётный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года, когда на торжественной церемонии Закрытия состоится передача символа Нового года другому региону России.

Новогодняя программа стартует 12 декабря 2020 года. В Калуге определены восемь городских площадок, на которых развернутся мероприятия новогодней программы: площадь Старый Торг, концертная площадка на территории комплекса Гостиного двора, Центральный парк культуры и отдыха, Театральная площадь с одноимённой улицей, новый парк на улице Марата, площадка у Государственного музея истории космонавтики, набережная Яченского водохранилища.

Калуга будет украшена в стиле ретрофутуризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. Гостей города ждёт парад дедов морозов и снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза — впервые она разместится в парке культуры и отдыха, выбранном для организации семейного досуга.

На Театральной площади представят свой спецпроект актёры калужского драмтеатра — «Театрализованный карнавал». На сцене нового парка на Марата во всём своем многообразии предстанет арктическая культура. В программе этот пункт называется Большое арктическое шоу «Легенды Севера».

Полная афиша новогодних мероприятий в Калуге опубликована на портале Агентства по развитию туризма — https://artko40.ru/. Также следить за новостями проекта можно через официальные группы в соцсетях, а также по хэштегу #калуга2021. В ближайшее время также будет запущен сайт.