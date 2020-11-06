Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM Disney отложила премьеру комедийного боевика про видеоигры «Главный герой» (Free Guy), главную роль в котором исполнит Райан Рейнольдс. Об этом 6 ноября сообщил журнал Variety.

Картина должна была выйти в кинопрокат 10 декабря 2020 года. Пока Disney просто убрала «Главного героя» из премьерного календаря и не присвоила фильму новую дату релиза.

Кинокомпания также отложила на неопределённый срок премьеру ленты «Смерть на Ниле», в основу которой лёг одноимённый детективный роман Агаты Кристи. Его должны были начать показывать в кинотеатрах 18 декабря 2020 года.

Фильм «Главный герой» снимает режиссёр Шон Леви («Ночь в музее», «Живая сталь»). В центре повествования находится банковский служащий, который в какой-то момент поанимает, что является песонажем видеоигры.

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