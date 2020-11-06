Нью-Йорк, США, , 10:34 — REGNUM Телеканал AMC выпустил трейлер продолжения сериала «Ходячие мертвецы», в котором показаны моменты новых эпизодов 10 сезона, которые выйдут в эфир в 2021 году. Ролик был опубликован 6 ноября на YouTube-канале Fox Africa.

Зрители могут видеть в трейлере, что после событий войны с шепчущимися Мэгги (Лорен Коэн) вернётся в Александрию и навестит Нигана (Джеффри Дин Морган) в его темнице. Поклоникам сериала также показали моменты онлайн-трансляции, во время которой актёры сериала обсуждали сценарий новых эпизодов.

Ранее AMC сообщил, что 11 сезон «Ходячих мертвецов» станет финальным. Канал планирует в дальнейшем выпустить спин-офф про приключения Дэрила Диксона (Норман Ридус) и Кэрол пелетье (Мелисса Макбрайд).

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