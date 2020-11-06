Найроби, , 10:05 — REGNUM Еще один фильм кенийского производства будет показан на одном из самых популярных потоковых видеосервисов Netflix. Об этом сообщает кенийская газета The Star.

Премьера кенийского триллера «40 Sticks» состоится на Netflix в пятницу, 20 ноября 2020 года.

Фильм был снят и спродюсирован в Кении под руководством режиссера Виктора Гатонье, известного по фильмам «Кona» (2013), «Changes III» (2011) и «One in a Million» (2015).

У нового фильма режиссёра звездный актерский состав. В нем снялись Роберт Агенго, Билал Мваура. Андрео Камау и Ксавье Ивайя.

В декабре 2019 года Ивайя, который также является коммерческой моделью, выиграл премию Sanaa Awards за Лучшую мужскую роль в фильме «Lwanda Rockman», где он сыграл главную роль.

Три недели назад на Netflix состоялась премьера фильма кенийского режиссера Ника Мутумы «Sincerely Daisy».