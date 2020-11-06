Нью-Йорк, США, , 08:53 — REGNUM Потоковый сервис Disney Plus продлил сериал «Локи» студии Marvel на второй сезон ещё до премьеры первого. Об этом 6 ноября сообщил портал Screen Rant.

Список новых проектов был опубликован на известном сайте Production Weekly. Согласно представленной в публикации информации съёмки продолжения шоу начнутся в январе 2022 года. Второй сезон получил рабочее название Architect, что можно перевести как «Архитектор», «Творец» или «Создатель».

Ожидается, что премьера «Локи» состоится в 2021 году, первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов. Главную роль в шоу исполнит актёр Том Хиддлстон, который сыграл бога хитрости в кинокомиксах Marvel.

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