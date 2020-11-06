Лос-Анджелес, США, , 08:33 — REGNUM Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана в цифровом формате, а также на Blu-ray и DVD состоится в декабре 2020 года. Об этом 6 ноября сообщил портал The Wrap.

Компания Warner Bros. Home Entertainment начнёт продавать диски и цифровые версии картины 15 декабря 2020 года. Стоит отметить, что на сегодня «Довод» собрал в США около $53,8 млн, а сумма общемировых сборов картины составила $347,1 млн при бюджете $205 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Кристофер Нолан остался доволен результатом проката «Довода», который прошёл в сложных условиях эпидемии коронавируса. При этом режиссёр отметил, что голливудские студии сделали неправильные выводы из этого результата.

Читайте ранее в этом сюжете: Кристофер Нолан: Голливуд сделал неверные выводы из проката «Довода»

Читайте развитие сюжета: Disney отложила премьеру фильма «Главный герой» на неопределённый срок