Чебоксары, , 07:51 — REGNUM В Чебоксарах лучшими фильмами международного кинофестиваля стали три картины, в том числе две из них созданы в регионах — режиссёрами из Чувашии и Якутии. Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском информационном туристском и культурном центре.

Гран-при получил фильм режиссёр Дмитрия Давыдова «Нет Бога кроме меня». Фильм стал лучшим в конкурсной программе игрового кино. В центре картины — 40-летний мужчина, который бросил семью, чтобы ухаживать за больной матерью. У пожилой женщины прогрессирует болезнь Альцгеймера, и она начинает терять память, поэтому сын решил сделать всё, чтобы сохранить память о себе и начинает с ней новую жизнь.

В конкурсе этнического и регионального кино лучшими признаны два фильма: «Агент Мамбо» (режиссёр Андрей Амбросьев (мл.), Якутия), «Полем» (режиссёр Владимир Синяев, Чувашия).

Приз за лучшую режиссуру получил Амур Амерханов (Ингушетия) за фильм «Сайти — сын Зоули», лучшим сценаристом признан Виталий Петров за фильм «Бардо» (режиссёр Ролан Ооржак, Тува), лучшим оператором стал Вячеслав Ложковой за фильм «Отряд таганок» (режиссёр Айнур Аскаров, Башкирия). Лучшей актрисой жюри признало Варвару Брылину, сыгравшую в фильме «Млечная дорога» (режиссёр Алена Тремазова, Свердловская область).

Диплом за «лучший документальный фильм в программе этнического и регионального кино» получил режиссёр Павел Данилов за работу «Своя колея. Роман Лизалин». В этой же программе специального диплома «за лучший музыкальный фильм» удостоен режиссёр Магомед Кумыков, представивший картину «Минги Тау» (Кабардино-Балкария).

Как сообщало ИА REGNUM, XIII Чебоксарский международный кинофестиваль проходил с 30 октября по 5 ноября. Всего было выдвинуто 35 фильмов, в том числе 11 — в конкурсе игрового кино, 24 — в конкурсе региональных фильмов. Чувашию представляли пять кинолент, снятые местными режиссёрами. В рамках кинофестиваля прошло свыше 120 мероприятий.

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