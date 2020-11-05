Лос-Анджелес, США, , 23:51 — REGNUM Кристен Белл и Джонатан Грофф, которых зрители знают по работе над мультфильмом «Холодное сердце», снимутся в киномюзикле Molly And The Moon («Молли и Луна»). Об этом 5 ноября сообщил портал Deadline.

Реализацией проекта займутся создатели ситуационной комедии «Как я встретил вашу маму» Картер Бейз и Крейг Томас. Они рассказали, что в основу сюжета будущей картины ляжет реальная история Томаса, ребёнок которого из-за редкого генетического заболевания перенёс операцию на сердце через две недели после рождения.

Напомним, Кристен Белл ранее также снялась в таких фильмах и сериалах, как «В лучшем мире», «Вероника Марс», «В пролёте» и других. Джонатан Грофф участвовал в проектах «Охотник за разумом», «Хор» и «Хэмилтон».

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