Вашингтон, , 21:59 — REGNUM В США в возрасте 75 лет ушёл из жизни музыкант Кен Хенсли, являвшийся одним из членов популярной рок-группы Uriah Heep. Об этом 5 ноября на своей странице в Twitter сообщил основатель музыкального коллектива Мик Бокс.

О причинах смерти Хенсли не сообщается. Его брат Тревор Хенсли написал на своей странице в соцсети, что музыкант «мирно скончался» 4 ноября 2020 года у себя дома, рядом с ним в этот момент находилась его жена Моника. Родственник добавил, что семья покойного просит поклонников дать ей время на то, чтобы смириться с произошедшим.

Кен Хенсли родился в Лондоне 24 августа 1945 года. В 1969 году он присоединился в качестве клавишника к группе Spice, которая позже поменяла название на Uriah Heep. Музыкант стал одним из основных авторов коллектива.

Он покинул Uriah Heep в 1980 году, до того как открыть собственную студию звукозаписи в Сент-Луисе (штат Миссури, США), выпустил сольный альбом и присоединился к группе Blackfoot. Позже Хенсли неоднократно составлял Uriah Heep компанию на сцене.

Напомним, 19 сентября 2020 года ушел из жизни бывший барабанщик Uriah Heep Ли Керслейк, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. «Хвала Господу, скончался он мирно, но нам его будет очень не хватать», — сказал тогда Кен Хенсли.

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