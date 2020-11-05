Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Бобби Хербек, яляющийся сценаристом оригинального фильма «Черепашки-ниндзя», который снял Стив Браун, хотел бы выпустить перезагрузку. Об этом 4 ноября сообщил портал Comicbook.

Когда журналисты задали ему и продюсеру Киму Доусону вопрос о том, хотели бы они снять новую картину с использованием современных технологий, сценарист ответил положительно.

«Мы пытаемся добиться этого. Мы хотим сделать перезагрузку», — сказал Хербек, добавив, что фанаты приходят к нему в Instagram и задаются вопросом о том, почему бы создателям «Черепашек-ниндзя» не выпустить новую картину.

«Мы бы с удовольствием это сделали», — подчеркнул писатель.

Ким Доусон в свою очередь обратил внимание, что Черепашки-ниндзя стали элементом современной поп-культуры и что популярность франшизы будет только расти.

«Представьте, если бы Брайан Хенсон (известный кукловод, сын Джима Хенсона, создававшего костюмы героев — ИА REGNUM) имел доступ к технологиям, которые он использует сегодня, чтобы создавать эти костюмы и все такое. Я думаю, это было бы потрясающе», — сказал Доусон.

Напомним, оригинальный фильм «Черепашки-ниндзя» вышел на экраны в марте 1990 года. При бюджете $13,5 млн картина собрала в прокате США $135,2 млн, а в мире — $201,9 млн, что было серьёзным успехом для независимого проекта.

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