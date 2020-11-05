Лос-Анджелес, США, , 21:10 — REGNUM Зак Эфрон исполнит главную роль в фильме Gold «Золото» Энтони Хейза («Квадрат», «Царство животных»). Об этом 5 ноября сообщил портал Dealine.

Картина будет выполнена в жанре триллера на тему выживания, её производством займутся студии Altitude Film Sales, Deeper Water Films и Rogue Star Pictures. Хейз выступит не только в качестве режиссёра, он также исполнит одну из ролей. Кроме того, он работал над сценарием совместно с Полли Смит.

Сюжет картины расскажет о приключениях двух незнакомым друг с другом людей, путешествующих по пустыне, которые находят самый большой золотой самородок в истории. Пока один из них уходит и пытается найти необходимое оборудование, другой вынужден выживать в суровых условиях и охранять находку.

Зрители знают Зака Эфрона по таким фильмам, как «Величайший шоумен», «Спасатели Малибу», «Классный мюзикл» и другим. Его последшей работой в кино стала роль Теда Банди в триллере «Красивый, плохой, злой».

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