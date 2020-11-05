Чебоксары, , 13:31 — REGNUM В Чувашии в рамках празднования Дня чувашской вышивки вышьют шестиметровый женский сурпан — головное покрывало, украшенное вышивкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве культуры.

Для создания национального женского покрывала планируется привлечь вышивальщиц из всех муниципальных образований Чувашии, чтобы не только продемонстрировать их мастерство, но и красоту, символичность чувашской вышивки. Сурпан будет шестиметровым.

По замыслу, каждый район республики вышьет на оба конца сурпана узоры, характерные именно для местной вышивки, а в центре на белом полотне будет располагаться вышитый логотип «Пĕрле» (в переводе с чувашского языка «вместе») с символикой 100-летия Чувашской автономии. Все вышитые фрагменты соединят в одно покрывало.

Готовое изделие представят на День чувашской вышивки, который впервые будет отмечать в республике. Он будет праздноваться 26 ноября — в день рождения известной чувашской мастерицы Екатерины Ефремовой, которая внесла большой вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранение традиции ручной счётной вышивки на предприятиях художественных промыслов республики.

Отметим, сурпан — это женское головное покрывало, сшитое в виде белого полотна и украшенное по концам вышивкой. Являются частью чувашского национального костюма замужней женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Чувашии выставили на аукцион «Полотно Победы», вышитое ядринскими мастерицами и подаренное Михаилу Игнатьеву (на тот момент — главе Чувашии). По итогам торгов оно было приобретено по стартовой цене — за 39,7 тыс. рублей. Его выкупила уроженка Ядринского района, откуда родом и депутат Госдумы Николай Малов, заявивший тогда о торгах, что это «недоразумение», которое можно и нужно исправить.

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