Симферополь, , 12:55 — REGNUM Торжественное открытие памятника художнику-маринисту Ивану Константиновичу Айвазовскому состоится в международном аэропорту Симферополь 9 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Симферополя Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Памятник установят на привокзальной площади напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополь. Вес скульптуры — более четырёх тонн, высота памятника вместе с постаментом — около 3,5 метров, автором памятникам стал народный художник России, академик, профессор Салават Щербаков, ранее создавший памятники Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве.

Монумент передан аэропорту в честь присвоения ему имени Ивана Айвазовского в рамках проекта «Аллея российской славы». Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая 2019 года указ о присвоении аэропорту Симферополя имени Айвазовского подписал президент России Владимир Путин по результатам народного голосования. Иван Константинович Айвазовский (1817 — 1900) — великий русский художник-маринист, родился и жил в Феодосии, здесь же он основан картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей.