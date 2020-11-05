Москва, , 09:06 — REGNUM Организаторы тридцатого конвента фантастики и ролевых игр «Зиланткон» объявили о его отмене. Об этом 4 ноября сообщил агрегатор новостей ролевых игр «Ролевой Горн».

Мероприятие должно было состояться в 2020 году в Казани. Администрация конвента отметила, что «Зиланткон» не отменён полностью, и что он пройдёт в «гибридном» формате, благодаря чему в конвенте смогут принять участие все желающие, вне зависимости от того, насколько далеко находится место их проживания.

Организаторы сообщили, что частью онлайн-мероприятия станут такие события, как «Цикл сообщений «Предстоятели», «Футурология и фантастика», «Цивилизация игры» и «Эволюция понимания». Их проведение запланировано на 6−8 ноября 2020 года.

«Зиланткон» — это крупнейший в России международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр, первое мероприятие прошло в 1991 году. В основном конвент проводился ежегодно в Казани, в период ноябрьских каникул. В среднем в нём участвует около 2 тыс. человек