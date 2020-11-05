Пекин, , 07:42 — REGNUM Военный фильм «Жертва» продолжил возглавлять топ фильмов в китайском кинопрокате, собрав более 18,25 млн юаней (около $2,7 млн) за 4 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Суммарные сборы фильма, стартовавшего на китайских экранах 23 октября, добрались до 774 млн юаней, если верить данным Китайской информационной сети киноданных. Фильм рассказывает о сопротивлении американской агрессии китайских добровольцев на стороне войск Северной Кореи во время Корейской войны (1950−1953).

Режиссёром фильма выступил Гуань Ху, который снял военную драму «Восемь сотен», которая также вышла в прокат в этом году.

Фильм «Мой народ, моя Родина» занял второе место, собрав 5,5 млн юаней за прошедшие сутки. Комедийный фильм рассказывает о достижениях Китая в борьбе с бедностью. Суммарные сборы фильма достигли 2,7 млрд юаней с момент релиза 1 октября.

На третьем месте расположился японский анимационный фильм «Приключения дигимонов: последняя эволюция», который собрал 4,6 млн юаней.