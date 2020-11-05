Пекин, , 02:44 — REGNUM Список 100 компаний в области передовых вычислений Китая был представлен на Всемирном компьютерном конгрессе — 2020, который прошел в столице центральной китайской провинции Хунань города Чанша 3 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Три лидирующие места списка заняли компании Huawei Technologies, ведущий провайдер облачных вычислений и больших данных Inspur Group, а также Legend Holdings Corporation, которая является материнской компанией по отношению к всемирно-известной Lenovo. За ними сразу последовали Microsoft China, Intel China, а также китайское предприятие в области программного обеспечения Yonyou Network Technology.

Список был составлен аналитической фирмой CCID Consulting, которая аффилирована с Министерством промышленности и информационных технологий, на основе оценок операционного дохода, темпов роста, рыночной доле, мощностей в области НИОКР, а также возможностей в сфере продвинутых вычислений компаний.

Некоторые компании, которые заняли определенные места в списке, имеют средний годовой доход более 10 млрд юаней (около $1,5 млрд) в течение трех последних лет. При этом, доля инвестиций в НИОКР этих компаний была между 10% и 15% от дохода.