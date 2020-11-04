Калуга, , 15:20 — REGNUM В День народного единства 4 ноября на экраны в России вышел в прокат исторический художественный фильм режиссёра Вадима Шмелёва «Подольские курсанты». Одним из первых зрителей новой киноленты о Великой Отечественной войне стал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Цитата из фильма «Подольские курсанты».

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Картина раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы осенью 1941 года, рассказывает о беспримерном подвиге курсантов и командиров Подольских пехотного и артиллерийского училищ. Будущие лейтенанты должны были командовать взводами, обучать солдат и своим примером вдохновлять на подвиг. В те страшные октябрьские дни им пришлось своими телами закрыть дорогу к Москве. Курсанты спасли Москву ценой своих жизней, не дав врагу войти в столицу. Конечно, рядом с ними были и опытные бойцы, и офицеры Красной армии. Но столь массового самоотверженного подвига молодежи, который был продемонстрирован Подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает. Инициатор и продюсер фильма Игорь Угольников. Для него эта история о подвиге на войне была ещё и личной. Дед Угольникова строил Ильинский рубеж обороны и погиб поблизости от него.

После премьерного показа калужский губернатор Владислав Шапша поделился своими впечатлениями: «Давно закончилась эта страшная война и много фильмов снято о ней, но подвигов, которые совершили наши предки — больше. И вот появился еще один фильм — очень сильный, очень трогательный. Фильм о тех событиях, которые произошли на нашей Калужской земле в самый тяжелый период войны, в ее начале, когда враг был на подступах к Москве. Фильм про Ильинские рубежи, про молодых ребят — подольских курсантов, которые здесь, на Калужской земле, своей жизнью закрыли путь врагу. Они отдали жизни за наше с вами будущее, за нашу великую страну. Память о них живет», — подчеркнул Владислав Шапша.

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