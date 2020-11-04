Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Второй сезон стал последним для сериала по мотивам произведений Стивена Кинга «Касл-Рок». Об этом представители потокового сервиса Hulu сообщили журналу Deadline.

Премьера первого сезона сериала «Касл-Рок» прошла на сервисе Hulu в июле 2018 года. Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Касл-рок, являющимся основным местом действия во многих романах и рассказах американского писатели Стивена Кинга. Сам Кинг выступил в роли одного из продюсеров сериала.

В октябре 2019 года состоялась премьера второго сезона, посвящённая одному из героев романа Кинга «Мизери». О третьем сезоне долгое время не было никакой информации, после чего в Hulu заявили об отказе от продления сериала на третий сезон. Представители потокового сервиса заявили, что решение о закрытии сериала было принято некоторое время назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре сервис Hulu анонсировал сериал в жанре ужасов Monsterland.