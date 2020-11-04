Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM По мнению Кэт Дэннингс, компания Disney может попытатсья выпустить сериал Marvel «Вандавижен» до конца 2020 года. Об этом 4 ноября сообщил портал Comicbook.

Актриса сказала, что она не знает точного премьерного графика Disney Plus, однако считает, что потоковый сервис может начать показывать шоу ещё до конца 2020 года.

«Насколько я знаю, они все равно будут пытаться выпустить его в этом году», — сказала Деннингс.

Издание в свою очередь отметило, что Disney Plus не выпускает два новых шоу одновременно, а эпизоды второго сезона сериала «Мандалорец» будут выходить на потоковом сервисе до 18 декабря 2020 года. Таким образом, если Дэннингс права, то существует вероятность, что первую серию «Вандавижен» подписчики Disney Plus смогутувидеть в первую пятницу после Рождества, т. е. 27 декабря 2020 года.

Напомним, Кэт Дэннингс исполнила в кинокомиксе «Тор» роль Дарси Льюис — ассистентки Джейн Фостер (Натали Портман). Стоит отметить: ранее ИА REGNUM сообщило, что Disney Plus и Marvel могут перенести премьеру сериала «Сокол и зимний солдат» на 2021 год. Пока Disney не выступила с официальным объявлением по этому поводу.

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