Токио, , 08:50 — REGNUM В Японии в порядке исключения разрешили гастроли Венского филармонического оркестра под управлением дирижёра Валерия Гергиева и с участием пианиста Дениса Мацуева. О личной просьбе канцлера Австрии Себастьяна Курца, которую решило удовлетворить правительство Японии, генеральный секретарь правительства Кацунобу Като сообщил 4 ноября в ходе пресс-конференции в Токио.

По его словам, правительство получило от канцлера Австрии личное послание «с большой просьбой о проведении этих гастролей».

«В порядке особого исключения и с учётом важности двусторонних культурных связей мы разрешили въезд и публичные выступления этого коллектива при условии соблюдения всех защитных мер по борьбе с распространением коронавируса», — сказал Като.

Он выразил надежду, что эти концерты «вселят мужество в людей по всему миру, которые сейчас переживают различные трудности из-за распространения инфекции».

Напомним, что первое выступление Венского филармонического оркестра с участием Валерия Гергиева и Дениса Мацуева в рамках этих гастролей в Японию пройдёт 5 ноября в городе Китакюсю. 9 ноября начнутся концерты оркестра в Токио.

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