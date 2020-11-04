Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM Продюсер Шон Леви заявил, что четвёртый сезон «Очень странных дел» может стать лучшим в сериале. Об этом 4 ноября сообщил портал Comicbook.

Он пояснил, что ранее написание сценария происходило фактически «на ходу», прямо во время съёмок, но благодаря эпидемии коронавируса у сценаристов появилась возможность подойти к работе с большей основательностью.

«Это повлияло очень положительно», — сказал Леви, добавив, что Мэтт и Росс Дафферы впервые смогли написать сценарий сезона до того, как начались съёмки и получили возможность дополнить его впоследствии.

«Поэтому качество этих сценариев исключительное, может быть, лучшее, чем когда-либо», — отметил продюсер.

Напомним, ранее актриса Наталия Дайер, исполняющая в «Очень странных делах» роль Нэнси Уилер, также заявила, что эпидемия коронавируса сыграла на руку сценаристам проекта. Пока нет информации о том, когда состоится премьера четвёртого сезона сериала.

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