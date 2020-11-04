Лос-Анджелес, США, , 08:15 — REGNUM Кристофер Нолан заявил, что голливудские студии сделали неправильный вывод из результатов кинопроката его фильма «Довод». Интервью с режиссёром было опубликовано 3 ноября в газете Los Angeles Times.

«Меня беспокоит, что студии делают неправильные выводы из нашего релиза», — сказал Нолан.

Кинематографист обратил внимание, что вместо того, чтобы посмотреть на регионы, где картина выступила хорошо и подумать над тем, как получить доход, они, основываясь на «докоронавирусных» ожиданиях, смотрят на плохие примеры проката. Нолан добавил, что, используя эти примеры как предлог, студии хотят «списать» на театральные показы все потери от эпидемии коронавируса, вместо того, чтобы вернутсья в игру, адаптироваться и перестраивать бизнес-модель.

Напомним, мировая премьера «Довода» состоялась 26 августа 2020 года, в российских кинотеатрах фильм начали показывать 3 сентября 2020. По состоянию на сегодня фильм собрал в прокате США $53,8 млн, в мире — $347,1 млн. Бюджет картины составил $205 млн, по мнению аналитиков, для того, чтобы проект окупился, «Доводу» нужно собрать $500 млн.

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