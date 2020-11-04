Москва, , 07:25 — REGNUM Создатели фильма с рабочим названием «Вызов», который будет сниматься на Международной космической станции, открыли конкурсный набор актрисы на главную роль. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Созданием кинокартины займутся специалисты Роскосмоса, «Первого канала», а также студии Yellow, Black and White. Режиссёром станет Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст»). Планируется, что съёмки художественного фильма пройдут на МКС осенью 2021 года.

Главную роль в фильме сыграет женщина. Исполнительница этой роли будет выбрана по итогам всероссийского творческого конкурса. Для участия в первом этапе требуется записать видеоролик с определенным монологом и загрузить его через специальную форму «Первого канала».

Участницам конкурса потребуется не только актёрский талант, но и хорошее состояние здоровья. Врачебно-экспертная комиссия вынесет решение о готовности финалисток конкурса к космическому полёту. Все этапы конкурса будут освещаться в эфире «Первого канала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Роскосмос впервые отправит на МКС полностью российский экипаж.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия впервые отправит на МКС полностью отечественный экипаж

Читайте развитие сюжета: Кристофер Нолан: Голливуд сделал неверные выводы из проката «Довода»